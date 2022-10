Dalla Crusca e-book su linguaggio giovani 'Non ti followo'

(ANSA) - CASTELLO (FIRENZE), 14 OTT - In occasione della Settimana della Lingua italiana nel mondo, dal 17 al 23 ottobre, l'Accademia della Crusca proporrà gratuitamente in formato elettronico il libro 'L'italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo'.

I lettori e gli studiosi, spiega l'Accademia, potranno scaricare da tutte le piattaforme presenti in ogni Paese il contenuto del libro in un formato adatto al proprio dispositivo.

Dopo la distribuzione gratuita dell'e-book durante la Settimana della Lingua italiana nel mondo, in seguito sarà a pagamento.

Il libro, edito dall'Accademia della Crusca e goWare, è curato da Annalisa Nesi e propone una raccolta di saggi che, da angolature diverse, affronta sia il linguaggio dei giovani, sia la lingua dei testi destinati ai giovani. Linguisti già noti per i loro studi sul linguaggio giovanile, sulla lingua e la letteratura italiana, e giovani studiosi, immersi per motivi anche anagrafici nella contemporaneità degli usi linguistici, hanno contribuito a rendere il volume variegato, facendo il punto sul linguaggio giovanile e fornendo spunti e strumenti per l'insegnamento dell'italiano. (ANSA).