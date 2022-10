Tennis: Musetti show, a torneo Firenze vola ai quarti

(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - Finalmente una bella soddisfazione per il tennis italiano. In un torneo - l'Unicredit Firenze Open - finora avaro di soddisfazioni per gli azzurri, è arrivata oggi una netta vittoria per Lorenzo Musetti, che si è imposto con un secco 6/3 6/0 sullo spagnolo Zapata Miralles. Una autentica prova di forza, quella del ventenne di Carrara, che ha dominato in poco più di un'ora un avversario che ha resistito solo i primi 6 giochi, per poi essere travolto in quella che è sicuramente stata una delle migliori partite giocate da Musetti nella sua giovane carriera. Una statistica su tutte: l'azzurro da ottenuto il 91 per cento di punti sulla sua prima di servizio.

"Decidevo in anticipo quali colpi giocare e poi questi mi riuscivano", ha detto Musetti ai microfoni di Supertennis Tv.

Che ha poi rivelato di trovarsi ormai molto bene a giocare sulle superfici indoor, "forse anche meglio che sulla terra rossa".

Un'ultima battuta l'ha riservata ad Andrea Seppi (38 anni), che proprio oggi ha annunciato di voler appendere la racchetta al chiodo al termine di questa stagione. «Me lo aveva preannunciato qualche giorno fa durante il torneo di Sofia, in Bulgaria. E' un amico e un idolo, per me: sono sicuro che farà benissimo nel tennis anche dopo il ritiro», ha concluso Musetti, che domani pomeriggio nei quarti di finale affronterà l'americano McDonald.

