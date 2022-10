A1 chiusa poi riaperta nel Fiorentino per rogo tir, code

(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - Poco dopo le 13:30, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Calenzano (Firenze) verso Firenze precedentemente chiuso a causa di un tir con un carico di casse di ferro andato in fiamme all'interno della galleria Santa Lucia. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Firenze che sono intervenuti alle 11:25 spengendo poi le fiamme. Non segnalate persone coinvolte.

Attualmente, spiega Aspi, "il traffico transita su una corsia e si registrano 10 km di coda per chi proviene dalla A1 Direttissima e 6 km per chi proviene dalla A1 Panoramica verso Firenze. Agli utenti che da Milano sono diretti verso Roma, si consiglia di percorrere la A15 Parma-La Spezia, immettersi sulla A12 ed infine sulla A11 Firenze- Pisa nord in direzione Firenze.

Agli utenti che da Bologna sono diretti a Roma, si consiglia di percorrere la A14 Bologna-Taranto e proseguire sulla A24 Roma- Teramo in direzione Roma". (ANSA).