Parti pericolanti su campanile nell'Aretino, intervento Vvf

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 12 OTT - Intervento oggi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di alcune parti pericolanti della torre campanaria dell'ex convento delle suore benedettine nel centro storico di Monte San Savino (Arezzo).

I vigili del fuoco, con personale Saf (Speleo alpino fluviale), si sono ancorati con una corda per effettuare il lavoro in sicurezza e rimuovere le parti distaccate.

L'intervento è servito per consolidare la struttura e permettere alla torre campanaria di ritrovare maggiore stabilità. (ANSA).