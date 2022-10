Giornate Fai d'autunno, a Pisa aperta Villa del Gombo

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - Saranno 28 i luoghi, in 17 località toscane, aperti al pubblico per le giornate 'Fai d'autunno', in programma il 15 e il 16 ottobre. Tra questi spicca la Villa del Gombo nel parco di San Rossore a Pisa, storica residenza estiva dei presidenti della Repubblica e luogo di soggiorno di capi di Stato stranieri, che sarà aperta al pubblico con visite guidate su prenotazione.

Aperti, tra gli altri, anche Villa Favard a Firenze, il Silos granario di Livorno, il museo delle Erbe a Sansepolcro (Arezzo), il Palazzo Galeotti a Pescia (Pistoia), il Palazzo arcivescovile a Siena, Villa il Cerretino a Poggio a Caiano (Prato), Benabbio a Bagni di Lucca e l'Accademia di Belle arti a Carrara. "Con questa edizione delle giornate Fai d'Autunno - ha detto Rosita Galanti Balestri, presidente regionale Fai Toscana, in occasione della presentazione del programma - si consolida la collaborazione con la Regione Toscana iniziata con le scorse Giornate Fai di Primavera a villa Medicea di Careggi coronate da un enorme successo. Essere affiancanti e supportati nei nostri eventi nazionali dalla più alta istituzione della Regione dà forza e rilevanza al nostro lavoro". Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha poi evidenziato l'apertura straordinaria della villa del Gombo a Pisa. "L'appuntamento annuale con le giornate Fai d'Autunno - ha detto Giani - consente di apprezzare luoghi che per motivi diversi, solo in queste giornate possono essere fruiti. Quest'anno la centralità di un immobile pubblico di eccezione, la villa del Gombo all'interno del Parco di San Rossore, la preferita dai presidenti della Repubblica: da Gronchi, ai toscani Ciampi e Pertini, che apprezzavano quel buen retiro in un ambiente straordinario all'interno del Parco. Con le giornate Fai tutti i cultori del bello possono approfittare di un'occasione unica".

Per informazioni: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-aut unno/i-luoghi-aperti/?regione=TOSCANA (ANSA).