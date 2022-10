Incidenti sul lavoro, flash mob dei sindacati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - Flash mob di Cgil, Cisl e Uil stamani a Firenze, nel viale Strozzi, per porre all'attenzione generale il tema degli infortuni sul lavoro, anche rispetto alla morte del rider 26enne Sebastian Galassi pochi giorni fa. I partecipanti hanno esposto a lato della carreggiata striscioni e bandiere, e deposto sulle isole pedonali e lungo il viale dei caschetti antinfortunistici gialli. Solo in provincia di Firenze, nei primi otto mesi del 2021 ci sono state 7.506 denunce di infortunio sul lavoro (dati Inail), di cui sette mortali: nello stesso periodo, quest'anno, le denunce di infortunio sul lavoro sono state 10.365, con 13 morti. "Non chiamiamole più fatalità, i numeri sono impietosi", accusano Cgil-Cisl-Uil Firenze rispettivamente con Giancarla Casini, Erika Caparrini e Leonardo Mugnaini, aprendo la campagna di mobilitazione in vista della manifestazione nazionale unitaria di Rls e Rlst il 22 ottobre a Roma. "E' urgente un nuovo approccio da parte di tutti - sostengono -, con una vera inversione di tendenza che veda negli investimenti sulla sicurezza non un costo ma un beneficio per la comunità. Non è da paese civile piangere i propri morti quando questi avvengono per incuria, fretta o per maggiori profitti. Quello che serve è una vera azione contro il sommerso, gli appalti irregolari, il lavoro nero". Al presidio ha portato un saluto anche l'assessoressa al lavoro della Regione Toscana, Alessandra Nardini. (ANSA).