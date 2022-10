Frecce: decine migliaia per air show Castiglione Pescaia

(ANSA) - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO), 09 OTT - Decine di migliaia di persone con il naso all'insù hanno assistito oggi a Castiglione della Pescaia (Grosseto) alla prima edizione di "Castiglione della Pescaia Air Show", con anche il passaggio delle Frecce Tricolori.

Dal pubblico, spiega una nota, un susseguirsi di applausi fin dall'inizio agli aerei civili, seguiti da quelli acrobatici, mentre gli elicotteri della guardia di finanza e della capitaneria di porto hanno simulato salvataggi in mare, con il clou della Pan (pattuglia acrobatica nazionale) che ha eseguito forme e figure in cielo. "Uno spettacolo - sottolinea il sindaco Elena Nappi - che è stato visibile su tutta la costa, dal confine con Marina di Grosseto fino alle Rocchette. Sul cielo di Castiglione della Pescaia per circa due ore abbiamo potuto assistere all'esibizione di velivoli acrobatici e della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica militare italiana. E' un onore aver offerto a residenti e ospiti momenti così speciali, ma Castiglione della Pescaia è già pronta per dare nell'immediato futuro ancora grandi emozioni a partire dall'inverno per proseguire con gli eventi sportivi ed estivi 2023".

Il Castiglione della Pescaia Air Show è stato realizzato in sinergia fra l'amministrazione comunale, i rappresentanti del ministero della Difesa, dell'Aeronautica militare, l'Aereoclub Ali Maremma, insieme agli addetti ai lavori dell'accoglienza turistica locale e al mondo del volontariato. (ANSA).