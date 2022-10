In Toscana 2.547 nuovi casi Covid e 12 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 08 OTT - Sono 2.547 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, che portano a 1.423.696 il dato complessivo da inizio pandemia.

L'età media dei nuovi contagiati è di 55 anni circa. Effettuati 1.192 tamponi molecolari e 11.192 antigenici rapidi: di questi il 20,6% è risultato positivo ( 68,4% per le prime diagnosi), tasso in crescita rispetto a ieri quando era del 19,8%.

Purtroppo si registrano altri 12 decessi - 3 uomini e 9 donne con un'età media di 84,6 anni, residenti nelle province di Firenze (5), Prato (1), Lucca (1), Pisa (1), Livorno (1), Arezzo (2), Siena (1) - che portano il totale a 10.831. In crescita ancora i ricoverati: sono 335, 9 in più rispetto a ieri, di cui 13 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

I guariti crescono dello 0,1% (1.303 persone) e raggiungono quota 1.367.928 (96,1% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano 44.937 positivi, +2,8% rispetto a ieri.

Riguardo all'andamento per provincia Firenze registra 595 casi in più rispetto a ieri, Prato 137, Pistoia 210, Massa Carrara 111, Lucca 336, Pisa 312, Livorno 229, Arezzo 269, Siena 201, Grosseto 147. (ANSA).