Tentata violenza sessuale, aggredita 17enne che stava andando a scuola

(ANSA) - FIRENZE, 07 OTT - Tentata violenza sessuale a una 17enne mentre stava andando a scuola, in una strada alla periferia di Firenze, il 4 ottobre scorso. E' quanto raccontato ai carabinieri che stanno svolgendo accertamenti. L'aggressore sarebbe stato messo in fuga dalla stessa ragazza: la sua reazione e le sue grida hanno fatto scappare l'uomo. In soccorso della minorenne è poi intervenuto un compagno di scuola che ha chiamato i militari. L'intervento dei carabinieri risale alle 7:15 di martedì scorso. La vittima, visitata all'ospedale Careggi, non presentava segni di lesioni. Indagini in corso per identificare l'autore. (ANSA).