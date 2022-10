Giornata salute mentale,anche a Firenze Tutti matti per riso

(ANSA) - FIRENZE, 07 OTT - In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre il 10 ottobre, Fondazione Progetto Itaca torna nelle piazze con 'Tutti matti per il riso', l'evento di raccolta di fondi per sensibilizzare i cittadini sul tema della salute mentale. Saranno 18 le città in tutta Italia, tra cui Firenze, che ospiteranno i volontari dell'organizzazione e dove - l'8 e 9 ottobre - sarà possibile acquistare una confezione di riso Carnaroli e contribuire così a sostenere i programmi di supporto, prevenzione e riabilitazione di Progetto Itaca.

A Firenze sarà possibile incontrare soci e volontari in 5 luoghi diversi della città per sostenere le attività dell'associazione con una donazione: l'8 ottobre al piazzale di Porta Romana, alla Loggia del Pesce in piazza dei Ciompi e in piazza Indipendenza con orario 9-13, alla chiesa di Sant'Angelo a Legnaia dalle 17 alle 19; il 9 ottobre all'Abbazia di San Miniato al Monte e alla chiesa di Sant'Angelo a Legnaia con orario 9-13.

L'iniziativa, giunta alla sua VIII edizione, "vuole essere un forte messaggio di speranza per chi soffre o ha una storia di disturbi mentali" - sottolinea Francesco Salesia, presidente di Progetto Itaca Firenze -. Da oltre due anni a questa parte c'è stato un importante incremento di problemi legati a disturbi psichici. Noi di Progetto Itaca Firenze siamo e vogliamo essere in prima linea come sempre per aiutare tutti coloro che soffrono, le loro famiglie e sensibilizzare la popolazione a queste delicate e troppo poco conosciute tematiche". Con i fondi raccolti, Progetto Itaca amplierà e rinnoverà i propri servizi nel campo della salute mentale e potrà aprire nuove sedi sul territorio nazionale, garantendo una maggiore capillarità e presenza in Italia. (ANSA).