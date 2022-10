Fiamme in casa a Pitigliano, 6 feriti tra cui 3 vigili

(ANSA) - PITIGLIANO (GROSSETO), 07 OTT - E' di sei feriti, tra cui tre vigili del fuoco, il bilancio di un incendio in un'abitazione avvenuto ieri sera a Pitigliano (Grosseto) con crollo di parte del solaio: i tre pompieri sono stati portati in ospedale e poi dimessi, non sarebbero gravi i tre occupanti della casa, una madre e i suoi due figli piccoli. Tra quest'ultimi una persona è rimasta leggermente intossicata, uno si è procurato una ferita al ginocchio e l'altro alla testa in seguito al cedimento del solaio.

L'intervento è scattato intorno alle 21, in vicolo Zaccheo, per un incendio di un appartamento disposto su due livelli sfalsati, situato nella zona meno accessibile del borgo. Inviati sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, Sorano e Gradoli del comando di Viterbo, per un totale di 20 uomini oltre agli automezzi. A seguito dell'incendio è avvenuto il crollo parziale del solaio costruito in legno e parte della copertura dell'edificio. Sul posto personale sanitario del 118, i carabinieri e l'assessore del Comune di Pitigliano.

L'appartamento è stato dichiarato inagibile. (ANSA).