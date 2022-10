Profumiere Villoresi nominato maestro d'arte e mestiere

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - Lorenzo Villoresi, noto 'naso' fiorentino che da oltre trent'anni crea celebri fragranze, è stato premiato con il riconoscimento di Maestro d'arte e mestiere, per la sezione relativa alla Profumeria Artistica, dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte. Con questo riconoscimento Lorenzo Villoresi entra nel Libro d'oro dell'eccellenza artigiana. La quarta edizione della manifestazione, promossa dalla Fondazione Cologni, è stata ospitata a Milano a Palazzo Litta.

Seguendo la sua passione, nata durante i viaggi in Oriente sin dagli anni '80, Lorenzo Villoresi interpreta in ogni sua fragranza un'ispirazione, un'idea, una visione appartenente a epoche e culture diverse. L'approccio creativo prevede l'utilizzo di particolari materie prime, spesso rare e preziose, per la creazione di fragranze ricche di suggestioni e influenze di culture lontane. La produzione è a pieno titolo artigianale, forte di metodi tradizionali, cura e ricerca. La sede e lo Studio sono in un palazzo storico nel cuore di Firenze dove Villoresi tre anni fa ha aperto anche il Museo del Profumo, dedicato all'infinito universo delle fragranze. (ANSA).