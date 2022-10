Furti in ville Toscana e Emilia, 5 arresti della Polstrada

(ANSA) - PISTOIA, 06 OTT - Arrestati dalla Polizia stradale di Pistoia cinque membri di una banda specializzata in furti in ville a conclusione di un'indagine coordinata dalla procura. Le misure sono state stabilite dal gip. Si tratta di cinque persone, domiciliate nel Lazio e in Toscana, con precedenti di polizia, anche specifici per reati di furti in abitazione. Alla banda l'inchiesta, denominata 'Giro di giostra', vengono attribuiti decine di furti in una sola settimana, in quartieri residenziali delle province di Pistoia, Prato, Firenze e Bologna. Rubati contanti e monili in oro di facile ricettazione, per un valore totale di decine di migliaia di euro. Secondo gli investigatori si tratterebbe "di veri e propri professionisti del furto, agili e prestanti fisicamente, in possesso di apparecchiature walkie-talkie, spray al peperoncino e attrezzatura da scasso, estremamente attenti ad eludere i controlli delle forze dell'ordine riuscendo a darsi alla fuga in più circostanze dopo aver ricevuto l'alt delle pattuglie impiegate nel controllo del territorio".

Il gruppo criminale, per eludere le investigazioni, soggiornava in strutture alberghiere di lusso, sempre diverse, utilizzando per gli spostamenti auto a noleggio intestate a prestanomi, inoltre sostituivano le targhe originali con altre false o clonate, durante le fasi operative di furto. Proprio l'anomalia della mancata corrispondenza tra la targa e il tipo di vettura (incrociata ai luoghi dove erano stati commessi i furti) ha dato lo spunto iniziale all'indagine. Per individuare i malviventi sono state usate tecniche di pedinamento tradizionali unite alle nuove tecnologie di osservazione e rilevazione tramite telecamere di videosorveglianza. (ANSA).