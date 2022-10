Bastianich porta tradizione Bbq a Mercato centrale Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - Inaugurato oggi al primo piano del Mercato centrale di Firenze il Joe's American Bbq, l'American barbecue di Joe Bastianich, alla presenza del noto imprenditore italo-americano.

Arriva così in città, spiega una nota, la più vera e autentica tradizione culinaria americana del barbecue, che negli Usa non è un semplice modo di cucinare ma un vero e proprio stile di vita, con il "low&slow", ovvero la cottura lenta e a bassa temperatura. Accanto ai grandi classici del Bbq come brisket, pulled pork e beef ribs, arriva per la prima volta in Italia lo smash burger: una particolare tecnica di cottura della patty, la polpetta di carne, che viene schiacciata con un peso durante la cottura per poter risultare allo stesso tempo croccante e succulenta. Altra novità è al piano superiore della bottega, dove trova spazio la Vineria Bastianich con i vini delle cantine di famiglia: quelli della Cantina Bastianich sui Colli Orientali del Friuli, e de La Mozza a Magliano (Grosseto), in Maremma. Questa sera è prevista una grande festa aperta al pubblico con il concerto dalle sonorità blues, folk e bluegrass de La Terza Classe, la band partenopea con cui Bastianich ha iniziato un sodalizio artistico che racconta molto bene la passione del "restaurant man" per la musica. Si prosegue poi alla bottega del Mercato per il taglio nel nastro, assaggi e brindisi condivisi. "Quando abbiamo immaginato di portare l'autentico Bbq americano in Italia, abbiamo subito pensato a Mercato centrale - dichiara Joe Bastianich -. Volevamo essere presenti in un luogo che rappresentasse la nostra visione e lo spirito internazionale che ci contraddistingue ma che fosse allo stesso tempo un punto fermo sul territorio. E Mercato centrale è proprio questo: radicato sul territorio ma con lo sguardo al mondo. Un posto in cui vivere nuove esperienze culinarie come in un viaggio intorno al mondo. Nel nostro caso, con Joe's American Bnq, un viaggio all'insegna della tradizione più vera e autentica della cucina made in Usa". (ANSA).