Ceramiche del 13/mo secolo recuperate in mare da Guardia finanza

(ANSA) - LIVORNO, 05 OTT - Manufatti in ceramica decorati e di pregevole fattura risalenti al tredicesimo secolo sono stati rinvenuti dai sommozzatori del Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Livorno nelle acque antistanti il litorale livornese-pisano.

Da una prima analisi del materiale da parte del personale specializzato della Soprintendenza di Livorno si tratterebbe di scodelle in ceramica graffita arcaica savonese. La scoperta è avvenuta su un fondale sabbioso nel corso di una serie di operazioni di immersioni. Il materiale, a seguito di accurata georeferenziazione da parte dei militari, è stato recuperato e affidato alla Soprintendenza archeologica di Livorno per la catalogazione e per gli approfondimenti necessari a comprendere la natura e la provenienza dei manufatti. (ANSA).