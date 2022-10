A Siena 100esima 'Micat in Vertice' celebrata con 20 concerti

(ANSA) - SIENA, 05 OTT - La Micat In Vertice, la storica stagione di concerti organizzata a Siena dall'Accademia Chigiana, celebra la sua centesima edizione con 20 appuntamenti in programma dal 18 novembre al 12 maggio 2023. La stagione concertistica onora la visione del mecenate Guido Chigi Saracini, fondatore dell'Accademia, il cui progetto ha attraversato un secolo di storia. I concerti per i 100 anni di una delle più antiche stagioni di classica in Italia si terranno nei teatri di Siena, grazie alla collaborazione con il Comune, ma due concerti saranno nella Cattedrale, con la collaborazione dell'Opera Metropolitana.

"La Chigiana continua ad essere custode della grande tradizione musicale che coniuga studio e diffusione della grande musica presso le nuove generazioni", ha spiegato il presidente dell'Accademia Chigiana, Carlo Rossi. In cartellone una sequenza di solisti di fama mondiale, grandi orchestre, ensemble, giovani talenti e nuove proposte fra i quali Mischa Maisky, Gidon Kremer, Gil Shaham, Sol Gabetta, Lisa Batiashvili, il Quartetto Hagen, Matthias Goerne e molti altri. Inaugurazione il 18 novembre al Teatro dei Rinnovati di Siena con il ritorno alla Chigiana dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la direzione di Sir Antonio Pappano.

Inaugurata nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini il 22 novembre 1923 dal Conte Guido Chigi Saracini con la Cantata "A Siena", composta per il Conte da Marco Enrico Bossi su versi di Ezio Felici, nel suo percorso secolare la Micat In Vertice ha presentato le figure di maggior rilievo della storia della musica del Novecento, quali Arthur Rubinstein, Alfred Cortot, Paul Hindemith, Sergej Prokof'ev, Vladimir Horowitz, Andrés Segovia, Daniel Barenboim, David Ojstrakh, Maurizio Pollini, Svjatoslav Richter, Martha Argerich, Quartetto Alban Berg, Krystian Zimerman e moltissimi altri. (ANSA).