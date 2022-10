Livia Firth porta a Firenze Renaissance Awards

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - I giovani, la sostenibilità e i diritti umani, così Firenze diventa il fulcro di un percorso indirizzato verso il cambiamento grazie ad un evento organizzato da Livia Firth con la sua agenzia di soluzioni sostenibili Eco-Age, in collaborazione con il Comune di Firenze. Il 6 ottobre si svolgerà la seconda edizione dei Renaissance, la prima in presenza dopo il debutto digital del 2021, a Palazzo Portinari Salviati. Ci sarà una cena preparata dallo chef Vito Mollica e a seguire la premiazione con i Renaissance Awards, primo premio al mondo dedicato al lavoro dei giovani leader internazionali che lottano per un mondo che sia socialmente giusto, economicamente inclusivo, rispettoso dell'ambiente e tecnologicamente equilibrato. "Vogliamo lanciare un messaggio di positività - spiega Livia Firth - ci sono giovani che non stanno più solo parlando, ma stanno già agendo. Vogliamo far capire che cosa è la sostenibilità ambientale e sociale, l'uguaglianza sociale ed economica". E proprio in queste quattro aree saranno annunciati i vincitori dei premi, alla cena di giovedì sera, cui parteciperanno giovani attivisti e impegnati nel sociale provenienti da tutto il mondo. La cerimonia di premiazione sarà preceduta nel pomeriggio da un summit di giovani leader e attivisti internazionali che discuteranno dei temi del momento: sostenibilità, innovazione, ambiente e cambiamento. Organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con la ChangemakersXchange Foundation, il 'Possibilist Summit' coinvolge 20 giovani provenienti da tutto il mondo. (ANSA).