Covid: Toscana, 8 morti e altri 3.637 positivi

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Balzo di altri 3.637 nuovi casi (età media 49 anni) e 8 morti per Covid nelle 24 ore in Toscana.

Le ultime vittime sono state quattro nell'area di Pistoia e una rispettivamente a Prato, Livorno, Arezzo e Siena. Salgono a 10.795 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

I nuovi casi fanno invece salire a 1.413.651 i positivi censiti in regione dall'inizio della pandemia (+0,3% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono sul totale dello 0,1% - sono state 1.470 persone con tampone negativo nelle 24 ore - e raggiungono quota 1.363.105 (96,4% dei casi totali).

I positivi attuali nella regione sono 39.751 positivi (+5,7% rispetto a ieri). Di questi 289 (+26 persone su ieri) sono ricoverati in ospedale, 11 fra loro (+5 persone) sono ricoverate in terapia intensiva. Altre 39.462 persone sono in isolamento a casa "perché - sostiene la Regione Toscana - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+2.133 su, pari al +5,7%). (ANSA).