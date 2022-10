A Firenze 'Tilt' porta i grandi del artisti circo contemporaneo

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Al Tuscany Hall di Firenze dal 5 all'8 gennaio 2023 arriva 'Tilt', con i migliori artisti dal Cirque su Soleil e del circo contemporaneo. Si tratta, come riporta una nota, di un cast internazionale di 25 artisti. In scena, tra gli altri, il maestro Anatoliy Zalevskyy a cui è anche affidata anche la direzione artistica di 'Tilt'. Spazio anche alla coppia 'Skating Jasters'.

Liberamente ispirato al film capolavoro 'Ready player one' di Steven Spielberg, 'Tilt' rilegge il mondo virtuale, vengono introdotti nuovi elementi come la narrativa, interpretata attraverso il movimento, il linguaggio del corpo. Musica, ma pure danza in uno spettacolo che avrà tappe anche a Grosseto, Genova, Padova, Milano e Trieste. (ANSA).