A Grosseto 'capitale' cioccolato artigiano pralina zafferano

(ANSA) - GROSSETO, 03 OTT - Arriva a Grosseto la prima edizione di 'Chocomoments - Festa del cioccolato artigianale', goloso e divertente viaggio alla scoperta del cioccolato. La manifestazione è organizzata da Chocomoments e Confesercenti Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto dal 7 al 9 ottobre con base in piazza Dante Alighieri. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti venerdì e domenica dalle 10 alle 20 e sabato dalle 10 alle 23. Un'occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde e tantissime altre proposte. Tra gli eventi da non perdere, ci sono i cooking show: il primo si terrà sabato alle 15, titolo 'Come nasce una sacher', mentre domenica sempre alla stessa ora verrà realizzata la Pralina di Grosseto, un cioccolatino in versione speciale e unica realizzata con un ingrediente tipico della zona: lo zafferano dell'azienda agricola Mazzantini.

Grande attesa per lo show choco-solidale di sabato alle 18 durante il quale verrà realizzata una tavoletta di cioccolato da guinness lunga ben 15 metri, seguirà una degustazione ad offerta per tutti, i ricavati verranno devoluti alla Lilt - Lega italiana per la lotta contro i tumori. Sempre sabato alle ore 16:30 Fit walking con il gruppo walk Uisp: un giro nel centro storico ideale per chi si è lasciato tentare troppo dai peccati di gola proposti dai maestri cioccolatieri.

Per i più piccoli, c'è il laboratorio ChocoBaby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00, non è necessaria la prenotazione).

Domenica dalle 10 alle 12 si lascia spazio gli adulti che potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando ai mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com). (ANSA).