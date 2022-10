Fiorentina sconfitta dall'Atalanta per 1-0

(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - Fiorentina sconfitta per 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta che con questa vittoria torna prima in classifica pari merito col Napoli, a 20 punti. In gol al 14 del secondo tempo Lookman.

Protesta di Joe Barone, dg della Fiorentina, per i cori contro Commisso, con riferimento alle sue origini meridionali, per i quali chiede l'intervento di Lega, Coni e Governo. "Oggi - ha detto - abbiamo assistito a un episodio vergognoso, non da parte di un singolo individuato ma di tutta una curva": "Noi - ha proseguito - abbiamo combattuto il razzismo in America e oggi qui in Italia subiamo una situazione inaccettabile. Siamo disgustati e ci aspettiamo delle misure severe. L'attenzione deve essere a livello mondiale, non si può più far finta di nulla". (ANSA).