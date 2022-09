Maltempo: si cerca con sonar 20enne disperso in mare a Massa

(ANSA) - MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA), 30 SET - Viene ancora cercato il turista 20enne tedesco disperso dal 27 settembre nel mare davanti a Marina di Massa (Massa Carrara).

Oggi, col miglioramento delle condizioni del mare, tali da permettere la navigazione per le ricerche, i sommozzatori dei vigili del fuoco venuti da Firenze, hanno iniziato a scandagliare il fondale con strumenti particolari in corrispondenza del pontile dal quale il ragazzo si è tuffato.

La ricerca strumentale avviene con uno strumento Didson installato su una imbarcazione, e tramite un sonar in grado di restituire un'immagine visualizzata su un monitor e quindi letta dal personale. Le ricerche al momento hanno dato esito negativo.

Il 20enne insieme a un coetaneo, connazionale, si era tuffato in mare dal pontile verso le 5.45 in condizioni di scarsa oscurità e di mare agitato dal vento, verso il crescente maltempo. L'amico ce la fece a tornare a nuoto a riva ma si trovò a dare l'allarme perché l'altro non riemergeva dall'acqua.

Notevole l'impegno nei soccorsi ma del 20enne non c'è traccia.

Oltre al maltempo, anche la presenza nelle vicinanze delle scogliere anti-erosione a protezione della spiaggia ha ostacolato le operazioni di ricerca col mare mosso. Ora, i tentativi vengono proseguiti con strumenti sofisticati. (ANSA).