Wta Parma: Paolini ai quarti, vince derby con Cocciaretto

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Jasmine Paolini si è qualificata per i quarti di finale del torneo Wta 250 di Parma, imponendosi in rimonta per 4-6, 6-3, 6-4 nel derby tricolore con Elisabetta Cocciaretto. La 26enne toscana, n.79 Wta, ha avuto la meglio in un match durato due ore e 20 minuti e domani si giocherà un posto in semifinale con la montenegrina Danka Kovinic, n.78. E' stata invece eliminata la 19enne perugina Matilde Paoletti (n.366). Opposta alla romena Irina-Camelia Begu (n.33) ha perso in due set con un doppio 6-4. (ANSA).