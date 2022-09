Regione:'Toscana sopra media vaccini Covid,4/a dose 35% over 80'

(ANSA) - FIRENZE, 28 SET - "La Toscana ha registrato una percentuale maggiore di vaccinati rispetto alla media nazionale.

Ad esempio, per quanto riguarda la terza dose, gli anziani over 80 coinvolti sono stati il 92% contro la media nazionale dell'88%. Anche la quarta dose, pur avendo riscontrato un'adesione minoritaria, presenta percentuali più alte: ad esempio il 35,59% degli over 80 contro il 32% in Italia". E' il quadro fatto dall'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, in occasione dell'audizione in commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana.

Bezzini ha poi spiegato che le reazioni avverse al vaccino anti-Covid risultano in Toscana in numero esiguo: le poche decine di casi accertati si sono manifestate con una larga varietà di malattie. Il ministero ha recentemente inserito questi casi tra quelli previsti nella legge 210 e quindi può essere riconosciuto un danno da vaccino se viene stabilita una correlazione con la malattia. Per quanto riguarda le liste di attesa, Bezzini ha detto che nei mesi di luglio e di agosto si è registrato un miglioramento nella capacità di risposta del sistema sanitario regionale, con la diminuzione dei tempi di attesa. Ma, ha precisato l'assessore, "è necessario non abbassare la guardia perché a settembre crescono le richieste di visite, controlli e interventi. Storicamente si assiste a un'impennata delle prescrizioni che mette a dura prova il sistema, e quindi dobbiamo impegnarci al massimo". (ANSA).