Proseguono ricerche turista disperso in mare a Massa

(ANSA) - MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA), 28 SET - Proseguono a Marina di Massa (Massa Carrara) le operazioni di ricerca del 20enne di nazionalità tedesca, che dopo essersi tuffato in mare ieri mattina dal pontile non è più riemerso.

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, anche con sommozzatori provenienti dal comando di Livorno, la capitaneria di porto, la guardia costiera e la guardia di finanza. Le operazioni di ricerca, spiegano i vigili del fuoco, sono ostacolate dal moto ondoso che insiste sulla barriera sommersa di massi anticorrosione della costa, che impediscono sia la navigazione delle imbarcazioni che l'immersione dei sommozzatori. Il 20enne si è tuffato ieri mattina, intorno alle 5:45, dal pontile insieme a un connazionale suo coetaneo. Questo ce l'ha fatta a tornare a riva a nuoto, l'altro invece non è riemerso e sono stati attivati i soccorsi. (ANSA).