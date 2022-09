Turista 20enne si tuffa in mare a Marina di Massa, ricerche

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 27 SET - Ricerche di un turista tedesco in mare, a Marina di Massa (Massa Carrara), dopo che si è tuffato dal pontile insieme a un connazionale. L'amico, spiegano i vigli del fuoco, ce l'ha fatta a tornare a riva a nuoto, l'altro invece non è riemerso e sono stati attivati i soccorsi. Sono due 20enni e secondo la ricostruzione si sono tuffati in acqua verso le 5.45. Da ore i vigili del fuoco perlustrano con le moto d'acqua lo specchio di mare in corrispondenza del pontile di viale Vespucci, mentre componenti della squadra di terra si sono disposti in osservazione, sempre sul pontile e anche sugli scogli. Inviato il nucleo sommozzatori del comando di Firenze, ma i sub a causa del mare mosso non riescono ad operare anche a causa della presenza di ostacoli come la scogliera e i piloni del pontile stesso. In sorvolo un elicottero della Marina Militare. In acqua incrociano imbarcazioni della Capitaneria di Porto. Le operazioni di ricerca sono ostacolate dal vento forte che c'è oggi lungo la costa toscana. (ANSA).