Premio Fiesole narrativa under 40, scelti tre finalisti

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 27 SET - Scelti i tre finalisti della XXXI edizione del premio Fiesole narrativa under 40: sono Mattia Corrente con 'La fuga di Anna' (Sellerio), Irene Graziosi con 'Il profilo dell'altra' (Edizioni e/o) e Bernardo Zannoni con 'I miei stupidi intenti' (Sellerio). La premiazione avrà luogo il 5 novembre alle 17.30, a Fiesole (Firenze), nella Sala del Basolato. In quell'occasione, come ogni anno, verranno assegnati anche alcuni premi speciali a chi si è distinto nella diffusione della cultura.

Il premio Fiesole narrativa è stato assegnato negli anni passati ad autori che si sono poi definitivamente affermati come Sandro Veronesi, Paolo Giordano, Roberto Cotroneo, Silvia Ballestra, Pietro Grossi, Paolo Sorrentino, Ascanio Celestini, Chiara Valerio, Nadia Terranova. (ANSA).