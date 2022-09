Incidenti stradali, cade da moto e muore travolto da furgone

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 27 SET - Un motociclista di 60 anni è morto nel pomeriggio a Levanella di Montevarchi (Arezzo) venendo travolto da un furgone in arrivo dopo essere caduto dalla sua moto in un primo incidente autonomo. E' accaduto intorno alle 15 sulla via Aretina. La dinamica è ancora tutta da ricostruire da parte di polizia municipale e carabinieri ma secondo alcune testimonianze l'uomo avrebbe perduto il controllo della moto cadendo a terra e finendo per essere travolto da un furgone in arrivo. Sul posto sono arrivati i mezzi dell'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco. (ANSA).