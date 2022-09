Centro Pecci books festival, narrazioni del contemporaneo

(ANSA) - PRATO, 27 SET - Centro Pecci Books, la rassegna che dal 2019 il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato dedica alle narrazioni del contemporaneo, diventa un festival.

Per tre giorni, dal 6 all'8 ottobre, il museo ospita alcune delle voci del panorama editoriale italiano in un programma di incontri, talk, lecture, reading e interviste. Il fetsival avrà inoltre, il 29 settembre, una serata di inaugurazione e anteprima con la presentazione de 'Il quaderno' (La Nave di Teseo), esordio letterario di Sonia Bergamasco.

Ogni giornata di Centro Pecci book festival sarà aperta da un incontro dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi e avrà come protagoniste l'autrice Noemi Vola - 'Sulla vita sfortunata dei vermi' (Corraini) - e le due vincitrici del premio Andersen 2022, Sabrina Giarratana - Poesia di luce (Giunti) - e Nadia Terranova - Il Segreto (Mondadori). A conclusione delle giornate del 6 e 8 ottobre proiezione di due anteprime cinematografiche, a sottolineare l'attività della Sala Cinema del Centro e lo stretto legame tra letteratura e settima arte: 'La Pantera delle Nevi' di Marie Amiguet e Vincent Munier e 'Marcia su Roma di Mark Cousins'. La giornata del 7 ottobre invece sarà conclusa dalla prima presentazione italiana del nuovo libro di Ezio Mauro, 'L'anno del fascismo - 1922 Cronache della marcia su Roma' (in libreria dal 4 ottobre): l'autore dialogherà con il giornalista e scrittore Wlodek Goldkorn.

Tra gli altri ospiti Alberto Grandi, autore de 'L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa' (Aboca Edizioni), Gabriele Romagnoli con 'Sogno bianco' (Rizzoli, 2022), Paolo Armelli - 'L'arte di essere Raffaella Carrà' (Blackie Edizioni), e Giacomo Papi con 'Italica Il Novecento in trenta racconti (e tre profezie)' (Rizzoli). Ancora Vincenzo Latronico presenta Le perfezioni (Bompiani), Rossana Campo 'Conversazioni amorose' (Bompiani) e Espérance Hakuzwimana 'Tutta intera' (Einaudi).

Infine incontri con Silvia Pelizzari con 'Tiresia' (Emons), Valeria Montebello con 'Il sesso degli altri' (podcast Spotify Studios in collaborazione Chora Media 2022) e Giada Biaggi con 'Il bikini di Sylvia Plath' (Nottetempo). (ANSA).