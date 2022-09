Torna L'Eroica, 9.000 ciclisti da tutto il mondo in Toscana

(ANSA) - GAIOLE IN CHIANTI (SIENA), 26 SET - A Gaiole in Chianti (Siena) inizia la settimana de L'Eroica, la manifestazione che rievoca il ciclismo dei pionieri su strade sterrate e biciclette d'epoca. Sabato e domenica la kermesse arrivata alla XXV porterà circa 9.000 ciclisti a percorrere le strade bianche del Chianti e della Val d'Orcia indossando maglie di lana, in sella a biciclette che devono essere costruite prima del 1987, quando avevano ancora i fili dei freni esterni, il cambio sul tubo obliquo e i pedali liberi. Biciclette d'acciaio, saldate da artigiani, quasi sempre italiani, colorate a spruzzo, prive delle evoluzioni dei materiali e delle applicazioni tecnologiche di cui sono dotati i mezzi attuali.

Il 38% dei cicloturisti viene dall'estero, ben 1.200 dalla Germania, poi gli altri gruppi numerosi da Svizzera, Regno Unito e Francia. Tra i più lontani si registrano 130 ciclisti dagli Stati Uniti, 34 dall'Australia e 30 dal Canada. Previsti più percorsi, da quello più breve di 46 km a quello di 209 km. Per la prima volta la Rai racconterà in diretta su Rai3 e RaiSport.

