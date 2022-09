In Toscana altri 401 nuovi casi Covid

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - In Toscana sono 401 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore: 90 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 311 con test rapido e portano a 1.397.751 il numero dei contagiati rilevati dall'inizio della pandemia. Eseguiti 327 tamponi molecolari e 2.218 tamponi antigenici rapidi: di questi il 15,8% è risultato positivo. Oggi, per il secondo giorno consecutivo, non si registrano nuovi decessi e il numero delle vittime dall'inizio della pandemia nella regione resta quindi fermo a 10.754. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (450 persone) e raggiungono quota 1.304.313 (93,3% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano 82.684 positivi, -0,1% rispetto a ieri. Di questi 177, due in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale, quattro, uno in meno, si trovano in terapia intensiva. Sull'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 91 casi in più rispetto al giorno precedente, Prato 25, Pistoia 41, Massa Carrara 19, Lucca 48, Pisa 19, Livorno 41, Arezzo 54, Siena 40, Grosseto 23. In totale 82.507 sono in isolamento a casa perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (51 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%). (ANSA).