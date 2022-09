Maltempo: Toscana, migliora ma codice giallo fino alle 24

(ANSA) - FIRENZE, 25 SET - Rischio idraulico-idrogeologico con avviso di 'codice giallo' sulla Toscana centro-sud fino alla prossima mezzanotte a causa della perturbazione in transito sulla regione da sabato.

Il meteo è "in via di miglioramento, ma con condizioni di residua instabilità", e "la Sala operativa della Protezione civile - spiega la Regione - ha emesso un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo principale che, fino alla mezzanotte di oggi, domenica 25 settembre, interesserà la Toscana centrale e meridionale".

Nel pomeriggio e in serata saranno possibili precipitazioni isolate, occasionalmente anche a carattere temporalesco, più probabili nelle aree del centro-sud e in particolare nel Grossetano. In conseguenza di questi fenomeni saranno possibili incrementi localizzati sia dei corsi d'acqua maggiori che di quelli del reticolo minore, con eventuali criticità connesse al transito dei deflussi d'acqua, anche in assenza di precipitazioni. (ANSA).