Incidenti lavoro: operaio cade da 6 metri, grave

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - Un operaio 45enne mentre stava effettuando un lavoro di carpenteria metallica in un cantiere dello Student Hotel in viale Belfiore a Firenze è caduto da un'altezza di circa 5/6 metri.

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i tecnici del lavoro dell'Asl.

Secondo l'Azienda sanitaria il 45enne non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).