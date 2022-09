Auto esce di strada, muore un 26enne

(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 24 SET - Si ribalta con l'auto e muore. La vittima è un 26enne in un incidente stradale avvenuto verso le 3.30 della notte scorsa nel centro abitato di Gragnano, a Sansepolcro (Arezzo).

L'auto, condotta dal giovane, di Pieve Santo Stefano (Arezzo), è uscita di strada ribaltandosi. Nonostante le manovre rianimatorie effettuate dai sanitari del 118 il 26enne è deceduto. I soccorsi sono stati portati anche dai vigili del fuoco e anche dai carabinieri che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dell'incidente.

Secondo quanto ricostruito dai militari il giovane, non appena affrontato un rettilineo con la sua Toyota Rav4, ne ha perduto il controllo finendo per uscire di strada, abbattere un palo della luce e una recinzione e terminare la sua corsa con un ribaltamento all'interno del giardino di un'abitazione. (ANSA).