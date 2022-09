Prima italiana docufilm su Sinead O'Connor a Festival Popoli

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - La prima italiana del docufilm 'Nothing Compares' di Kathryn Ferguson sulla carriera di Sinead O'Connor sarà uno degli eventi speciali della 63/a edizione del Festival dei Popoli, rassegna internazionale del film documentario che si terrà a Firenze dal 5 al 13 novembre.

Il filmato rivisita la parabola artistica della cantautrice irlandese Sinead O'Connor, intransigente sul piano politico e sempre sotto la luce dei riflettori per le sue istanze. L'evento speciale si inserisce nel programma della sezione Let The Music Play annunciata dal festival di cui fanno parte altre anteprime italiane: "Meet Me in the Bathroom" di Will Lovelace e Dylan Southern, sull'ultima stagione gloriosa del rock nella New York degli Strokes e Interpol; "Rewind & Play" di Alain Gomis, un ritratto di uno dei padri del jazz moderno, Thelonious Monk; "Cesária Évora", sulla storia toccante della "diva dai piedi scalzi" e del riconoscimento tardivo del suo talento; "Anonymous Club" di Danny Cohen sulla vita della cantautrice anti-influencer Courtney Barnett. E poi in programma anche "Il rumore dell'Universo" di Gabriel Azorin sulla dimensione tra pubblico e privato del cantautore Giovanni Truppi e "Not Available - It's About Yann Keller" di Federico Savonitto e Gianni Sirch, un documentario l'avanguardistico mondo di Yann Keller, che produce e ricicla gli strumenti.

La manifestazione - presieduta da Vittorio Iervese, per la direzione artistica di Alessandro Stellino e quella organizzativa di Claudia Maci - presenterà il meglio del cinema documentario mondiale in un programma accompagnato da numerosi ospiti internazionali e nazionali. (ANSA).