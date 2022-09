In Toscana altri 1.107 casi Covid e 8 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Sono 1.107, età media 50 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi, purtroppo, si registrano otto nuovi decessi: quattro uomini e quattro donne con un'età media di 90,5 anni (4 a Firenze, 1 a Prato, 3 a Arezzo). Dall'inizio della pandemia nella Regione sono 1.395.322 i contagi e 10.749 i deceduti. I guariti crescono dello 0,03% (375 persone) e raggiungono quota 1.302.729 (93,4% dei casi totali). Sono 161, cinque in più rispetto a ieri, i ricoverati in ospedale: quattro (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. Questi i dati diffusi nel report quotidiano della Regione Toscana.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 678 tamponi molecolari e 6.753 tamponi antigenici rapidi: di questi il 14,9% è risultato positivo. Sono invece 1.646 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 67,3% di questi è risultato positivo. A livello territoriale Firenze registra 227 casi in più rispetto a ieri, Prato 54, Pistoia 96, Massa Carrara 60, Lucca 116, Pisa 123, Livorno 106, Arezzo 147, Siena 103, Grosseto 75 (ANSA).