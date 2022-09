Tony Cragg a Museo 900 Firenze con sculture e opere su carta

(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - Una selezione di sculture e opere su carta sono al centro della mostra monografica dedicata all'artista inglese Tony Cragg (Liverpool, 1949) in occasione della Florence Art Week. La rassegna 'Transfer' è visibile dal 22 settembre al 15 gennaio negli spazi del Museo Novecento di Firenze.

La mostra, spiega il Museo, è un omaggio alla scultura, quella magnifica ossessione che accompagna Cragg fin dagli esordi. Le sale espositive ospitano una selezione di opere di piccole e medie dimensioni insieme a disegni e acquerelli che vogliono restituire un'idea della sua prolifica e poliedrica attività. Arrangiate secondo criteri stilistici e formali, gli oltre cento lavori mostrano un linguaggio espressivo costruito negli anni e basato sull'idea che il processo creativo sia anche un percorso di scoperta. Alle opere dislocate tra il piano terra e il primo piano del Museo Novecento si affiancano tre sculture monumentali esposte nel chiostro del Museo e una nel Cortile degli Uomini dell'Istituto degli Innocenti, che dialogano con l'architettura dei luoghi concepiti nel Rinascimento come ambienti dedicati al ritiro e alla meditazione. La mostra, curata dal direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti, è pensata come uno strumento di mediazione oltre che di esposizione, volto a raccontare il processo di elaborazione creativa dell'artista. In questo senso le sale al secondo piano presentano numerosi disegni concepiti come strumenti essenziali e propedeutici all'elaborazione plastica, mentre quelle al piano terra ricreano, attraverso l'allestimento, lo studio dell'artista, luogo di creazione ma anche di vita centrale nel suo lavoro. (ANSA).