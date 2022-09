Principio di incendio in istituto Firenze, evacuati studenti

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - Principio di incendio all'interno di una vano tecnico dell'Istituto Guicciardini Don Minzoni in via Reginaldo Giuliani a Firenze: evacuati studenti e personale scolastico. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.

Sul posto, poco dopo le 12, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest.

L'istituto, spiegano i soccorritori, ha provveduto, come da procedura, alla evacuazione degli studenti e di tutto il personale dall'edificio scolastico. I pompieri giunti sul posto, hanno verificato la presenza di un principio d'incendio all'interno di un vano tecnico, subito estinto, facendo riprendere la normale attività dell'istituto. (ANSA).