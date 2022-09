Incidente stradale a Calenzano, muore 26enne

(ANSA) - CALENZANO (FIRENZE), 20 SET - La procura di Prato ha lasciato a disposizione dei familiari la salma del motociclista di 26 anni che la sera di lunedì è morto a Calenzano in un incidente stradale autonomo, senza altri veicoli coinvolti, andando a urtare una cabina di servizio della rete dell'acquedotto. L'incidente c'è stato sulla strada fra via Pertini e via Giusti. Sul posto il 118 ma il personale sanitario non ha potuto rianimare il giovane a causa dei gravi traumi riportati contro il manufatto. Da chiarire le cause e la dinamica. Secondo quanto emerge il 26enne, abitante a Sesto Fiorentino, ha perso il controllo della motocicletta all'improvviso andando a urtare l'ostacolo a lato della strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. (ANSA).