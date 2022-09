Incidenti stradali: auto in scarpata per 8 metri, un morto

(ANSA) - CANTAGALLO (PRATO), 19 SET - Un'auto è uscita di strada ed è finita in una scarpata per circa 8 metri ed una persona è morta. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi nel comune di Cantagallo (Prato), in via Canvella, strada che collega Luicciana a Migliana.

Per cause in corso di accertamento, fanno sapere i soccorritori, la vettura è uscita di strada finendo nella scarpata per circa 8 metri. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha potuto solo constatarne il decesso. I vigili del fuoco, dopo il nulla osta del magistrato, hanno provveduto al recupero della salma e successivamente del veicolo. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale di Vernio. (ANSA).