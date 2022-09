Danza: a Volterra Sieni omaggia Deposizione Rosso Fiorentino

(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 19 SET - Rosso Fiorentino in opera a Volterra (Pisa), nel suo anno da prima Città Toscana della Cultura. Deposizione / Ballo 1521 è il progetto, rivolto alla cittadinanza, ideato e curato dal danzatore e coreografo Virgilio Sieni. Si tratta di "un percorso coreografico di creazione e trasmissione, che ha scelto come fonte poetica la Deposizione dalla croce del Rosso Fiorentino", conservata nella Pinacoteca dei Musei Civici di Volterra e in fase di restauro grazie alla Fondazione Friends of Florence.

Aperte fino al 28 settembre le iscrizioni al bando di partecipazione al progetto che vedrà la collaborazione diretta degli studenti del liceo artistico Carducci di Volterra e degli allievi dell'Accademia della musica Città di Volterra. Sono invitati a partecipare i ragazzi di tutte le scuole del territorio; la call si rivolge anche ai cittadini: la partecipazione è gratuita e non sono richieste conoscenze specifiche sui linguaggi del corpo e della danza. "Le azioni coreografiche - si spiega ancora -, coinvolgeranno i partecipanti in un'esperienza di ricerca delle emozioni dell'umano: gravità, peso e forza saranno messi in dialogo con il senso della condivisione, dell'accoglienza e della partecipazione. Il lavoro prenderà avvio con un ciclo di incontri pratici sui linguaggi del corpo e della danza e terminerà con la creazione di un'opera coreografica inedita, Deposizione / Ballo 1521, data della creazione del capolavoro del Rosso Fiorentino". La performance" andrà in scena a Volterra sabato 8 e domenica 9 ottobre e "sarà in dialogo con l'opera attraverso la creazione di una comunità che si riconosce nel gesto rivolto all'altro". (ANSA).