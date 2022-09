Schiusa nido Caretta caretta in spiaggia dell'Isola d'Elba

(ANSA) - MARCIANA (LIVORNO), 18 SET - Sono tra 50 e 100 le piccole tartarughe marine Caretta caretta che nasceranno all'Isola d'Elba dalla schiusa di un nido sulla piaggia di Sant'Andrea, nel comune di Marciana (Livorno).

Iniziata la schiusa, sul posto sono intervenuti personale della Capitaneria di porto e sette volontari di Legambiente che, insieme ai bagnini dello stabilimento balneare dove sono nate le tartarughine, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area circostante il nido, delimitandola con pali in legno e rete ombreggiante per impedire l'ingresso dei bagnanti. Disposto anche lo spostamento di attrezzature balneari presenti sull'arenile e di natanti in prossimità dell'antistante specchio acqueo. Il sito continuerà ad essere vigilato e monitorato dal personale volontario di Legambiente per circa sette giorni mediante il posizionamento di un gazebo sulla spiaggia, per l'eventuale schiusa di ulteriori uova. (ANSA).