Trovato cadavere carbonizzato in auto a fuoco a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato dentro un'auto andata a fuoco a Firenze stamani in via Fanfani, periferia nord. Sul posto i pompieri e la polizia che ha avviato accertamenti sia per stabilire la causa dell'incendio sia per definire le generalità del deceduto.

I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere al termine dello spegnimento del veicolo. (ANSA).