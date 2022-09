Maltempo: vento forte su costa Toscana, danni

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - E' stato il forte vento a creare disagi sulla costa Toscana.

Alle ore 14 erano 12 gli interventi dai vigili del fuoco di Livorno per il vento forte su tutto il territorio provinciale con circa una quindicina di richieste in attesa. Si tratta soprattutto di richieste di intervento per alberi pericolanti, rami, e persiane. Le zone maggiormente interessate a Livorno la leccia, Antignano e viale Italia mentre in provincia Cecina e Rosignano. A Cecina, in via Matteotti, i rami hanno colpito un'auto in movimento danneggiandola. Nessun danno per gli occupanti della vettura. (ANSA).