Maltempo: albero cade su scuola Siena, speleo per le tegole

(ANSA) - SIENA, 17 SET - Rami, tegole, alberi pericolanti anche nella provincia di Siena per la nuova ondata di maltempo che ha colpito la Toscana oggi. I vigili del fuoco in questa area sono stati impegnati in 44 interventi (il 75% già effettuati a stasera). Un albero è caduto su un tetto della scuola 'Mattioli' a Siena senza provocare particolari danni all'edificio. Una delle operazioni più delicate ha riguardato il tetto della chiesa di San Girolamo a Radicondoli per mettere in sicurezza delle tegole pericolanti. E' stato necessario l'intervento del personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) per un particolare lavoro su corda ancorata all'autoscala, dovendo raggiungere lati dell'edificio religioso dove non è possibile il passaggio carrabile del cestello aereo. In altra località, i pompieri sono intervenuti per un telo da cantiere divelto a Monteroni d'Arbia. (ANSA).