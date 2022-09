Veltroni, racconto Paolo Rossi un ragazzo non particolare

(ANSA) - ROMA, 16 SET - L'episodio più divertente? Quando a San Paolo, una volta riconosciuto dal conducente del taxi, gli fu subito imposto di scendere. Protagonista di questa vicenda? Quel Paolo Rossi, autore di quei tre gol al Brasile nel mondiale del 1982, che nessun vero sportivo brasiliano ha mai dimenticato. Ora proprio a questo campione gentile e minuto Walter Veltroni ha dedicato un film documentario dal titolo 'È STATO TUTTO BELLO. Storia di Paolino e Pablito', omaggio a questo eroe del calcio morto nel 2020.

Prodotto da Palomar in collaborazione con Vision Distribution e Sky e in sala dal 19 al 21 settembre, il film racconta Paolo Rossi con tante immagini di repertorio e alcune testimonianze.

"Volevo raccontare di Paolino, un ragazzo non particolare, di provincia, non toccato da una grazia fisica, non era insomma Ibrahimovic, uno tra i tanti milioni di italiani che poi ce l'hanno fatta anche attraverso il dolore". (ANSA).