Maltempo: in Toscana codice giallo per vento e temporali

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - Su tutta la Toscana sono in arrivo temporali forti, vento e mare mosso: a partire da stanotte, fino alle 20 di domani, sabato 17 settembre, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso il codice giallo per rischio idraulico dei reticoli minori, mareggiate sulle isole e sulla costa centrale, temporali e vento. E' infatti atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche per aria instabile in arrivo da nord.

Domani sono previste anche grandinate e violenti colpi di vento con possibili trombe d'aria più probabili nelle zone prossime alla costa. Il vento forte proveniente dal nord soffierà soprattutto sui rilievi. I fenomeni si dovrebbero attenuare a partire dal tardo pomeriggio di sabato 17. (ANSA).