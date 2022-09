A Firenze al via le crociere sull'Arno

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - A Firenze, domenica 18 settembre, prenderanno il via le crociere sull'Arno, sul modello delle promenade parigine. Un'iniziativa made in Florence grazie all'idea di due fiorentini, Daniela Ghirelli e Gianni Margheriti, che hanno fortemente voluto e realizzato il progetto Arnoboat. Si tratta di una forma di navigazione fluviale a scopo turistico autosufficiente (l'alimentazione è a pannelli fotovoltaici) e ad impatto completamente zero su un'imbarcazione a due scafi per non creare neppure lievi rullamenti. La crociera parte dal punto di ormeggio in legno e acciaio (via lungarno Diaz altezza Piazza Mentana), percorre il tratto che va dal Ponte alle Grazie passando sotto Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita e Ponte alla Carraia per poi virare e rientrare ripercorrendo a ritroso il percorso fino al punto di ormeggio.

Una piccola gita (durata di 1 ora), ma ricca di emozioni, navigando sulle calme acque dell'Arno, scoprendo ed ammirando la storia e la bellezza dei ponti e dei palazzi che fanno da cornice al letto del fiume, consentendo la visione di scorci visibili solo dall'acqua. Saranno presenti con Ghirelli e Margheriti, Federico Gianassi, assessore alle Attività produttive del Comune di Firenze e Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana che sta sostenendo il progetto.

(ANSA).