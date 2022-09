Record ingressi in musei università Pisa, boom in estate

Record di ingressi questa estate nei musei dell'Università di Pisa e quasi 124.000 presenze complessive dall'inizio dell'anno superando la soglia dei 100.000, quota non più raggiunta negli ultimi anni a causa della pandemia. Lo sottolineano il presidente del Sistema Museale di Ateneo, professoressa Chiara Bodei e il direttore del Centro Autonomo - Museo di Storia Naturale, professor Damiano Marchi. Numeri da record all'Orto e Museo Botanico, diretto dal professor Lorenzo Peruzzi, dove solo ad agosto si è toccata la cifra record di 11.055 visitatori.

L'Orto Botanico è in pieno centro e a due passi dalla Torre pendente, nel museo sono state esposte due mostre temporanee relative a concorsi fotografici.

Ottimi numeri anche al Centro d'Ateneo Museo di Storia Naturale, con oltre 46.000 visitatori dall'inizio dell'anno (ad agosto sono stati 7.638). Turisti italiani e stranieri, grandi e piccoli, famiglie e gruppi di amici hanno potuto ammirare, oltre alle esposizioni permanenti, anche quattro mostre temporanee: 'Lo zolfo in Italia', 'Bio-versity', 'Fossilia' e 'Mythos. Creature fantastiche'. Risultati estivi lusinghieri anche per la piccola realtà delle Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani', dirette dalla professoressa Flora Silvano, le cui raccolte testimoniano la parte avuta da Pisa nello sviluppo dell'Egittologia italiana. L'apertura nel fine settimana, il riallestimento di febbraio e la mostra 'Dall'Egitto a Pisa: Gaetano Rosellini e le sue collezioni', si sono tradotti in 484 visite da giugno ad agosto, oltre il doppio degli anni precedenti. (ANSA).