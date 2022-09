Mps: Lovaglio, aumento adeguato, va fatto subito

(ANSA) - SIENA, 15 SET - "Riteniamo che i 2,5 miliardi di euro" dell'aumento "siano necessari per garantire una adeguata patrimonializzazione della banca, consentendole di rispettare i requisiti fissati dalle varie autorità non solo domani ma anche in ottica prospettica perché vogliamo concentrarci sui clienti una volta messa a posto la casa". Lo ha detto l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, nel corso dell'assemblea a Siena sull'aumento di capitale, escludendo la possibilità di un rinvio dell'operazione in quanto "più di un terzo dei fondi" serviranno a finanziare le uscite volontarie "a fronte di una legge che scade il 30 novembre e quindi i tempi sono brucianti.

Ci servono i fondi per farlo e l'aumento va fatto subito".

(ANSA).